bitSmiley Pris idag

Livepriset för bitSmiley (SMILE) idag är $ 0.00210926, med en förändring på 2.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SMILE till USD är$ 0.00210926 per SMILE.

bitSmiley rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 51,585, med ett cirkulerande utbud på 24.46M SMILE. Under de senaste 24 timmarna handlades SMILE mellan $ 0.00204181 (lägsta) och $ 0.00219752 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.472158, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SMILE med +0.00% under den senaste timmen och +16.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

bitSmiley (SMILE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 51.59K$ 51.59K $ 51.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 442.94K$ 442.94K $ 442.94K Cirkulationsutbud 24.46M 24.46M 24.46M Totalt utbud 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för bitSmiley är $ 51.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SMILE är 24.46M, med ett totalt utbud på 210000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 442.94K.