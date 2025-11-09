Bitrecs Pris idag

Livepriset för Bitrecs (SN122) idag är $ 0.676765, med en förändring på 5.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN122 till USD är$ 0.676765 per SN122.

Bitrecs rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 186,810, med ett cirkulerande utbud på 276.05K SN122. Under de senaste 24 timmarna handlades SN122 mellan $ 0.673404 (lägsta) och $ 0.735985 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.16, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.337554.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SN122 med -0.01% under den senaste timmen och -29.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bitrecs (SN122) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 186.81K$ 186.81K $ 186.81K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.21M$ 14.21M $ 14.21M Cirkulationsutbud 276.05K 276.05K 276.05K Totalt utbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

