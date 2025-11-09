Bitrecs Pris (SN122)
Livepriset för Bitrecs (SN122) idag är $ 0.676765, med en förändring på 5.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN122 till USD är$ 0.676765 per SN122.
Bitrecs rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 186,810, med ett cirkulerande utbud på 276.05K SN122. Under de senaste 24 timmarna handlades SN122 mellan $ 0.673404 (lägsta) och $ 0.735985 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.16, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.337554.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SN122 med -0.01% under den senaste timmen och -29.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Bitrecs är $ 186.81K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SN122 är 276.05K, med ett totalt utbud på 21000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.21M.
-0.01%
-5.94%
-29.63%
-29.63%
Under dagen var prisförändringen på Bitrecs till USD $ -0.0427998628021137.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Bitrecs till USD $ +0.1603910039.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Bitrecs till USD $ +0.1129438219.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Bitrecs till USD $ +0.1059712651441361.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.0427998628021137
|-5.94%
|30 dagar
|$ +0.1603910039
|+23.70%
|60 dagar
|$ +0.1129438219
|+16.69%
|90 dagar
|$ +0.1059712651441361
|+18.57%
År 2040 skulle priset på Bitrecs potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.
The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.
Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.
