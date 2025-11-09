BFUSD Pris idag

Livepriset för BFUSD (BFUSD) idag är $ 0.999634, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BFUSD till USD är$ 0.999634 per BFUSD.

BFUSD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,319,414,670, med ett cirkulerande utbud på 1.32B BFUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades BFUSD mellan $ 0.999053 (lägsta) och $ 0.999823 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.007, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.99712.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BFUSD med +0.00% under den senaste timmen och -0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BFUSD (BFUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Cirkulationsutbud 1.32B 1.32B 1.32B Totalt utbud 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för BFUSD är $ 1.32B, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BFUSD är 1.32B, med ett totalt utbud på 1320000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.32B.