BENJAMIN Pris idag

Livepriset för BENJAMIN (BENJI) idag är --, med en förändring på 0.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BENJI till USD är-- per BENJI.

BENJAMIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 52,325, med ett cirkulerande utbud på 468.14M BENJI. Under de senaste 24 timmarna handlades BENJI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00477446, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BENJI med -0.69% under den senaste timmen och -0.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BENJAMIN (BENJI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 52.33K$ 52.33K $ 52.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 111.77K$ 111.77K $ 111.77K Cirkulationsutbud 468.14M 468.14M 468.14M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för BENJAMIN är $ 52.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BENJI är 468.14M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 111.77K.