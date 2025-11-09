Beaver Pris idag

Livepriset för Beaver (BEAVER) idag är --, med en förändring på 1.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BEAVER till USD är-- per BEAVER.

Beaver rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 18,232.94, med ett cirkulerande utbud på 420.69T BEAVER. Under de senaste 24 timmarna handlades BEAVER mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BEAVER med -- under den senaste timmen och -8.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Beaver (BEAVER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 18.23K$ 18.23K $ 18.23K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 18.23K$ 18.23K $ 18.23K Cirkulationsutbud 420.69T 420.69T 420.69T Totalt utbud 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Beaver är $ 18.23K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BEAVER är 420.69T, med ett totalt utbud på 420690000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 18.23K.