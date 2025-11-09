BAGLESS Pris idag

Livepriset för BAGLESS (BAGLESS) idag är $ 0.00001113, med en förändring på 4.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAGLESS till USD är$ 0.00001113 per BAGLESS.

BAGLESS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,118.5, med ett cirkulerande utbud på 999.17M BAGLESS. Under de senaste 24 timmarna handlades BAGLESS mellan $ 0.00001101 (lägsta) och $ 0.00001169 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00067267, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000821.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BAGLESS med -1.05% under den senaste timmen och +9.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BAGLESS (BAGLESS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Cirkulationsutbud 999.17M 999.17M 999.17M Totalt utbud 999,172,391.725663 999,172,391.725663 999,172,391.725663

Det aktuella börsvärdet för BAGLESS är $ 11.12K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BAGLESS är 999.17M, med ett totalt utbud på 999172391.725663. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.12K.