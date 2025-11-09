Backroom Pris idag

Livepriset för Backroom (ROOM) idag är $ 0.00528873, med en förändring på 6.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROOM till USD är$ 0.00528873 per ROOM.

Backroom rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,137,241, med ett cirkulerande utbud på 775.66M ROOM. Under de senaste 24 timmarna handlades ROOM mellan $ 0.00510781 (lägsta) och $ 0.00584135 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02455824, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROOM med -1.91% under den senaste timmen och -21.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Backroom (ROOM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M Cirkulationsutbud 775.66M 775.66M 775.66M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

