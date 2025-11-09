Babel Pris idag

Livepriset för Babel (BABEL) idag är --, med en förändring på 0.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BABEL till USD är-- per BABEL.

Babel rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 56,303, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BABEL. Under de senaste 24 timmarna handlades BABEL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BABEL med +3.04% under den senaste timmen och -36.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Babel (BABEL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 56.30K$ 56.30K $ 56.30K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 56.30K$ 56.30K $ 56.30K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

