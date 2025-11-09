Avo Pris idag

Livepriset för Avo (AVO) idag är $ 0.01041193, med en förändring på 8.79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVO till USD är$ 0.01041193 per AVO.

Avo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,417,084, med ett cirkulerande utbud på 999.97M AVO. Under de senaste 24 timmarna handlades AVO mellan $ 0.01001571 (lägsta) och $ 0.01168403 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02710749, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AVO med -0.47% under den senaste timmen och -7.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Avo (AVO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Cirkulationsutbud 999.97M 999.97M 999.97M Totalt utbud 999,969,148.298013 999,969,148.298013 999,969,148.298013

Det aktuella börsvärdet för Avo är $ 10.42M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AVO är 999.97M, med ett totalt utbud på 999969148.298013. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.42M.