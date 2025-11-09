BörsDEX+
Livepriset för Astera USD idag är 0.368992 USD.ASUSD börsvärdet är 4,427,909 USD. Följ prisuppdateringar för ASUSD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ASUSD

ASUSD prisinformation

Vad är ASUSD

ASUSD whitepaper

ASUSD officiell webbplats

ASUSD tokenomics

ASUSD Prisförutsägelse

Astera USD Logotyp

Astera USD Pris (ASUSD)

1 ASUSD-till-USD pris i realtid:

$0.368992
$0.368992
0.00%1D
Astera USD (ASUSD) Live Pris Diagram
Astera USD Pris idag

Livepriset för Astera USD (ASUSD) idag är $ 0.368992, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASUSD till USD är$ 0.368992 per ASUSD.

Astera USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,427,909, med ett cirkulerande utbud på 12.00M ASUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades ASUSD mellan $ 0.368956 (lägsta) och $ 0.369037 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.368956.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASUSD med -- under den senaste timmen och -20.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Astera USD (ASUSD) Marknadsinformation

$ 4.43M
--
$ 4.43M
12.00M
12,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Astera USD är $ 4.43M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ASUSD är 12.00M, med ett totalt utbud på 12000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.43M.

Astera USD Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.368956
lägsta under 24-timmar
$ 0.369037
högsta under 24-timmar

$ 0.368956
$ 0.369037
$ 2.0
$ 0.368956
--

-0.01%

-20.28%

-20.28%

Astera USD (ASUSD) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Astera USD till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Astera USD till USD $ -0.0997852519.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Astera USD till USD $ -0.2327610391.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Astera USD till USD $ -0.6312276009861821.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.01%
30 dagar$ -0.0997852519-27.04%
60 dagar$ -0.2327610391-63.08%
90 dagar$ -0.6312276009861821-63.10%

Prisförutsägelse för Astera USD

Astera USD (ASUSD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ASUSD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Astera USD (ASUSD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Astera USD potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Astera USD kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ASUSD prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Astera USD Price Prediction.

Vad är Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Astera USD (ASUSD) resurs

Folk frågar också: Andra frågor om Astera USD

Hur mycket kommer 1 Astera USD att vara värd år 2030?
Om Astera USD skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Astera USD-priser och förväntad avkastning.
Astera USD (ASUSD) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Astera USD

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2957

$0.0024553

$0.00004043

$0.1000

$0.04205

$0.000000001965

