Astera USD Pris idag

Livepriset för Astera USD (ASUSD) idag är $ 0.368992, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASUSD till USD är$ 0.368992 per ASUSD.

Astera USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,427,909, med ett cirkulerande utbud på 12.00M ASUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades ASUSD mellan $ 0.368956 (lägsta) och $ 0.369037 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.368956.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASUSD med -- under den senaste timmen och -20.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Astera USD (ASUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Cirkulationsutbud 12.00M 12.00M 12.00M Totalt utbud 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Astera USD är $ 4.43M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ASUSD är 12.00M, med ett totalt utbud på 12000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.43M.