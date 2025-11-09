aster dog Pris (ADOG)
Livepriset för aster dog (ADOG) idag är --, med en förändring på 5.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ADOG till USD är-- per ADOG.
aster dog rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 440,974, med ett cirkulerande utbud på 1.00B ADOG. Under de senaste 24 timmarna handlades ADOG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00372484, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ADOG med -0.79% under den senaste timmen och -5.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för aster dog är $ 440.97K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ADOG är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 440.97K.
-0.79%
-5.46%
-5.34%
-5.34%
Under dagen var prisförändringen på aster dog till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på aster dog till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på aster dog till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på aster dog till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-5.46%
|30 dagar
|$ 0
|-27.68%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på aster dog potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG
In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.
Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.
Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.
The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.
The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.
With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.
