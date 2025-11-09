aster dog Pris idag

Livepriset för aster dog (ADOG) idag är --, med en förändring på 5.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ADOG till USD är-- per ADOG.

aster dog rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 440,974, med ett cirkulerande utbud på 1.00B ADOG. Under de senaste 24 timmarna handlades ADOG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00372484, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ADOG med -0.79% under den senaste timmen och -5.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

aster dog (ADOG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 440.97K$ 440.97K $ 440.97K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 440.97K$ 440.97K $ 440.97K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för aster dog är $ 440.97K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ADOG är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 440.97K.