ASSDAQ Pris idag

Livepriset för ASSDAQ (ASSDAQ) idag är $ 0,00119789, med en förändring på 10,12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASSDAQ till USD är$ 0,00119789 per ASSDAQ.

ASSDAQ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1 203 470, med ett cirkulerande utbud på 999,93M ASSDAQ. Under de senaste 24 timmarna handlades ASSDAQ mellan $ 0,00117779 (lägsta) och $ 0,00133468 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0,01013732, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASSDAQ med -0,42% under den senaste timmen och -20,42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ASSDAQ (ASSDAQ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Cirkulationsutbud 999,93M 999,93M 999,93M Totalt utbud 999 934 028,74628 999 934 028,74628 999 934 028,74628

Det aktuella börsvärdet för ASSDAQ är $ 1,20M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ASSDAQ är 999,93M, med ett totalt utbud på 999934028.74628. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1,20M.