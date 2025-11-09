ASSDAQ Pris (ASSDAQ)
Livepriset för ASSDAQ (ASSDAQ) idag är $ 0,00119789, med en förändring på 10,12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASSDAQ till USD är$ 0,00119789 per ASSDAQ.
ASSDAQ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1 203 470, med ett cirkulerande utbud på 999,93M ASSDAQ. Under de senaste 24 timmarna handlades ASSDAQ mellan $ 0,00117779 (lägsta) och $ 0,00133468 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0,01013732, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ASSDAQ med -0,42% under den senaste timmen och -20,42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för ASSDAQ är $ 1,20M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ASSDAQ är 999,93M, med ett totalt utbud på 999934028.74628. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1,20M.
-0,42%
-10,12%
-20,42%
-20,42%
Under dagen var prisförändringen på ASSDAQ till USD $ -0,000134879980315994.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ASSDAQ till USD $ -0,0000405092.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ASSDAQ till USD $ -0,0008175203.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ASSDAQ till USD $ -0,00772347663917312.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0,000134879980315994
|-10,12%
|30 dagar
|$ -0,0000405092
|-3,38%
|60 dagar
|$ -0,0008175203
|-68,24%
|90 dagar
|$ -0,00772347663917312
|-86,57%
År 2040 skulle priset på ASSDAQ potentiellt kunna öka med 0,00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Assdaq is a community driven initiative to rival traditional finance by flipping the Nasdaq. It brings like-minded individuals together via memetics and a sense community. It is a project that is not just a meme but actually a movement token. Assdaq's intent is to grab the attention of everyone in the web3 space quickly through its memetics and bring them swiftly together through something everyone can agree on.
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
