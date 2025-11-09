ASK SPLAT Pris idag

Livepriset för ASK SPLAT (SPLAT) idag är $ 0.00095262, med en förändring på 7.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPLAT till USD är$ 0.00095262 per SPLAT.

ASK SPLAT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 625,582, med ett cirkulerande utbud på 656.70M SPLAT. Under de senaste 24 timmarna handlades SPLAT mellan $ 0.00085932 (lägsta) och $ 0.00095575 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02859411, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00076629.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPLAT med -0.17% under den senaste timmen och -56.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ASK SPLAT (SPLAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 625.58K$ 625.58K $ 625.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 911.37K$ 911.37K $ 911.37K Cirkulationsutbud 656.70M 656.70M 656.70M Totalt utbud 956,696,300.0010309 956,696,300.0010309 956,696,300.0010309

Det aktuella börsvärdet för ASK SPLAT är $ 625.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPLAT är 656.70M, med ett totalt utbud på 956696300.0010309. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 911.37K.