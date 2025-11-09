BörsDEX+
Livepriset för ASK SPLAT idag är 0.00095262 USD.SPLAT börsvärdet är 625,582 USD. Följ prisuppdateringar för SPLAT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SPLAT

SPLAT prisinformation

Vad är SPLAT

SPLAT officiell webbplats

SPLAT tokenomics

SPLAT Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

ASK SPLAT Logotyp

ASK SPLAT Pris (SPLAT)

Onoterad

1 SPLAT-till-USD pris i realtid:

$0.00095262
$0.00095262
+7.80%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
ASK SPLAT (SPLAT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:28:07 (UTC+8)

ASK SPLAT Pris idag

Livepriset för ASK SPLAT (SPLAT) idag är $ 0.00095262, med en förändring på 7.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPLAT till USD är$ 0.00095262 per SPLAT.

ASK SPLAT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 625,582, med ett cirkulerande utbud på 656.70M SPLAT. Under de senaste 24 timmarna handlades SPLAT mellan $ 0.00085932 (lägsta) och $ 0.00095575 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02859411, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00076629.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPLAT med -0.17% under den senaste timmen och -56.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ASK SPLAT (SPLAT) Marknadsinformation

$ 625.58K
$ 625.58K

--
--

$ 911.37K
$ 911.37K

656.70M
656.70M

956,696,300.0010309
956,696,300.0010309

Det aktuella börsvärdet för ASK SPLAT är $ 625.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPLAT är 656.70M, med ett totalt utbud på 956696300.0010309. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 911.37K.

ASK SPLAT Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00085932
$ 0.00085932
lägsta under 24-timmar
$ 0.00095575
$ 0.00095575
högsta under 24-timmar

$ 0.00085932
$ 0.00085932

$ 0.00095575
$ 0.00095575

$ 0.02859411
$ 0.02859411

$ 0.00076629
$ 0.00076629

-0.17%

+7.90%

-56.10%

-56.10%

ASK SPLAT (SPLAT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på ASK SPLAT till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ASK SPLAT till USD $ -0.0007052735.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ASK SPLAT till USD $ -0.0009046831.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ASK SPLAT till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+7.90%
30 dagar$ -0.0007052735-74.03%
60 dagar$ -0.0009046831-94.96%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för ASK SPLAT

ASK SPLAT (SPLAT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPLAT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ASK SPLAT (SPLAT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ASK SPLAT potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som ASK SPLAT kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SPLAT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ASK SPLAT Price Prediction.

Vad är ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

ASK SPLAT (SPLAT) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om ASK SPLAT

Hur mycket kommer 1 ASK SPLAT att vara värd år 2030?
Om ASK SPLAT skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ASK SPLAT-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:28:07 (UTC+8)

ASK SPLAT (SPLAT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om ASK SPLAT

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2964

$0.0024553

$0.00004043

$0.1000

$0.04291

$0.000000001965

