APX Pris idag

Livepriset för APX (APX) idag är $ 0.264077, med en förändring på 9.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APX till USD är$ 0.264077 per APX.

APX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,897,932, med ett cirkulerande utbud på 37.47M APX. Under de senaste 24 timmarna handlades APX mellan $ 0.262345 (lägsta) och $ 0.292152 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.42, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APX med -1.28% under den senaste timmen och +9.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

APX (APX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.90M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.05B Cirkulationsutbud 37.47M Totalt utbud 3,975,255,603.427746

