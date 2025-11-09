APIX Pris idag

Livepriset för APIX (APIX) idag är --, med en förändring på 11.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APIX till USD är-- per APIX.

APIX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 369,149, med ett cirkulerande utbud på 9.82B APIX. Under de senaste 24 timmarna handlades APIX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APIX med -0.30% under den senaste timmen och -15.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

APIX (APIX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 369.15K$ 369.15K $ 369.15K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 371.41K$ 371.41K $ 371.41K Cirkulationsutbud 9.82B 9.82B 9.82B Totalt utbud 9,884,324,916.787214 9,884,324,916.787214 9,884,324,916.787214

Det aktuella börsvärdet för APIX är $ 369.15K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av APIX är 9.82B, med ett totalt utbud på 9884324916.787214. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 371.41K.