Livepriset för ApexToken idag är 0 USD.APX börsvärdet är 818,355 USD.

1 APX-till-USD pris i realtid:

$0.00078769
$0.00078769$0.00078769
+3.10%1D
ApexToken (APX) Live Pris Diagram
ApexToken Pris idag

Livepriset för ApexToken (APX) idag är --, med en förändring på 3.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APX till USD är-- per APX.

ApexToken rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 818,355, med ett cirkulerande utbud på 1.04B APX. Under de senaste 24 timmarna handlades APX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00208163, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APX med -0.02% under den senaste timmen och -10.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ApexToken (APX) Marknadsinformation

Prisförutsägelse för ApexToken

ApexToken (APX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmoduellen ovan är målpriset för APX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ApexToken (APX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ApexToken potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som ApexToken kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för APX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ApexToken Price Prediction.

Vad är ApexToken (APX)

ApexToken (APX) is the native utility token of the ApexProject, a decentralized ecosystem that integrates artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain technologies. It is designed to support transactions, staking, governance, and rewards across the Apex ecosystem. Through APX, users can participate in community-driven innovation, contribute to decision-making, and access AI-powered services that aim to create a sustainable digital economy.

Launch and Technology

ApexToken was launched in January 2024 on the Binance Smart Chain (BEP20). The token contract provides compatibility with the BNB ecosystem and access to decentralized applications built on that network. The token supply is capped at approximately 29.9 billion APX, with a portion allocated to circulating supply and the remainder distributed through ecosystem incentives, staking, and development initiatives.

The technical foundation of ApexToken connects blockchain transparency with AI-powered models. A central element of this design is the “Neuron” framework—AI-powered nodes that generate decentralized predictions and data analysis. These neurons enable distributed decision-making, moving predictive modeling away from centralized providers toward a more community-governed model.

Mission and Objectives

The mission of ApexProject is to bridge AI and blockchain to encourage community participation and innovation. The project’s objectives focus on: • Democratizing access to AI by integrating predictive modeling into blockchain infrastructure. • Promoting transparent and decentralized governance through token-based voting. • Establishing a sustainable digital economy in which users are rewarded for participation and contribution.

By integrating AI capabilities with decentralized finance, ApexProject aims to address inefficiencies in predictive analytics and create a framework where individuals and organizations can both benefit from and contribute to machine learning outcomes.

Real-World Applications

APX serves as the primary utility token within the Apex ecosystem. Its functions extend across several use cases: • AI-driven predictions: APX powers decentralized platforms where users can access, contribute to, and validate AI models for forecasting across finance, logistics, and other industries. • DeFi participation: Holders can stake APX, provide liquidity, and earn rewards, enabling participation in decentralized financial activities. • Governance: APX enables community members to vote on development proposals, protocol upgrades, and allocation of resources. • Blockchain applications: The token supports integration into supply chain monitoring, digital identity management, and other use cases that benefit from blockchain transparency combined with AI-driven insights.

These applications demonstrate ApexToken’s role as more than a transactional asset, positioning it as a tool for active participation in shaping the ecosystem.

Founders and Team

ApexToken was founded by Abhijith Mani and Muziwandile Arthur, who lead a development team with expertise in blockchain engineering, AI modeling, and decentralized systems. The project benefits from backing by venture capital groups based in the United Arab Emirates, Russia, and Europe, providing both financial support and strategic partnerships.

The team’s stated vision is to create an ecosystem where blockchain infrastructure and AI-driven predictions reinforce one another, allowing for open innovation and broader adoption of decentralized technology.

Ecosystem Development

The roadmap for ApexToken includes the expansion of AI-powered Neurons, further integration with DeFi protocols, and broader adoption of APX in real-world applications. The project emphasizes community involvement, encouraging stakeholders to participate in governance, contribute to AI model development, and engage with decentralized applications built on the platform.

By combining blockchain’s transparency with AI’s predictive potential, ApexToken aims to build a digital economy in which incentives and governance are distributed to participants rather than concentrated in centralized entities.

