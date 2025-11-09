ApexToken Pris idag

Livepriset för ApexToken (APX) idag är --, med en förändring på 3.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APX till USD är-- per APX.

ApexToken rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 818,355, med ett cirkulerande utbud på 1.04B APX. Under de senaste 24 timmarna handlades APX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00208163, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APX med -0.02% under den senaste timmen och -10.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ApexToken (APX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 818.36K$ 818.36K $ 818.36K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 23.63M$ 23.63M $ 23.63M Cirkulationsutbud 1.04B 1.04B 1.04B Totalt utbud 29,988,493,600.49243 29,988,493,600.49243 29,988,493,600.49243

