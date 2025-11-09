Anvil Pris idag

Livepriset för Anvil (ANVL) idag är --, med en förändring på 2.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ANVL till USD är-- per ANVL.

Anvil rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 53,751,768, med ett cirkulerande utbud på 80.20B ANVL. Under de senaste 24 timmarna handlades ANVL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00929021, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ANVL med -0.42% under den senaste timmen och -25.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Anvil (ANVL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 53.75M$ 53.75M $ 53.75M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 67.02M$ 67.02M $ 67.02M Cirkulationsutbud 80.20B 80.20B 80.20B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Anvil är $ 53.75M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ANVL är 80.20B, med ett totalt utbud på 100000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 67.02M.