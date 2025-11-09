Animated Pris idag

Livepriset för Animated (AM) idag är $ 0.00001456, med en förändring på 1.91% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AM till USD är$ 0.00001456 per AM.

Animated rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,563.02, med ett cirkulerande utbud på 1.00B AM. Under de senaste 24 timmarna handlades AM mellan $ 0.00001419 (lägsta) och $ 0.00001472 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00062621, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001109.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AM med -0.69% under den senaste timmen och -12.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Animated (AM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.56K$ 14.56K $ 14.56K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.56K$ 14.56K $ 14.56K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

