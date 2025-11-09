Andromeda Pris idag

Livepriset för Andromeda (ANDR) idag är $ 0.00097701, med en förändring på 14.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ANDR till USD är$ 0.00097701 per ANDR.

Andromeda rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 226,156, med ett cirkulerande utbud på 231.48M ANDR. Under de senaste 24 timmarna handlades ANDR mellan $ 0.00094872 (lägsta) och $ 0.0011696 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.85, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00086459.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ANDR med -6.09% under den senaste timmen och -16.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Andromeda (ANDR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 226.16K$ 226.16K $ 226.16K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 977.01K$ 977.01K $ 977.01K Cirkulationsutbud 231.48M 231.48M 231.48M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Andromeda är $ 226.16K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ANDR är 231.48M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 977.01K.