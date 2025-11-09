aibrk Pris idag

Livepriset för aibrk (AIBRK) idag är --, med en förändring på 25.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIBRK till USD är-- per AIBRK.

aibrk rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 312,160, med ett cirkulerande utbud på 1.00B AIBRK. Under de senaste 24 timmarna handlades AIBRK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00420528, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIBRK med -1.00% under den senaste timmen och -42.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

aibrk (AIBRK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 312.16K$ 312.16K $ 312.16K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 312.16K$ 312.16K $ 312.16K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

