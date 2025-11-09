aibrk Pris (AIBRK)
Livepriset för aibrk (AIBRK) idag är --, med en förändring på 25.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIBRK till USD är-- per AIBRK.
aibrk rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 312,160, med ett cirkulerande utbud på 1.00B AIBRK. Under de senaste 24 timmarna handlades AIBRK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00420528, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AIBRK med -1.00% under den senaste timmen och -42.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för aibrk är $ 312.16K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AIBRK är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 312.16K.
-1.00%
-25.08%
-42.86%
-42.86%
Under dagen var prisförändringen på aibrk till USD $ -0.000104526811143747.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på aibrk till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på aibrk till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på aibrk till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.000104526811143747
|-25.08%
|30 dagar
|$ 0
|-48.38%
|60 dagar
|$ 0
|-81.24%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på aibrk potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
AIBRK is an AI-powered, community-driven, on-chain version of Berkshire Hathaway.
He listens to the community, picks the top trending token, and invests his own money — all onchain. If you recommend his winning pick, you earn AIBRK tokens. When his trades make profit, it’s used to buy back and stake AIBRK — making the token stronger over time.
Simple. Open. Social.
This isn’t just another AI trading experiment. It’s a movement to reframe how value is found, captured, and shared in the AI x crypto era.
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Dagens bästa kryptopumpar
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.