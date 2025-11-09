AGiXT Pris idag

Livepriset för AGiXT (AGIXT) idag är --, med en förändring på 7.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AGIXT till USD är-- per AGIXT.

AGiXT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 573,651, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M AGIXT. Under de senaste 24 timmarna handlades AGIXT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.104418, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AGIXT med -0.02% under den senaste timmen och -51.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AGiXT (AGIXT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 573.65K$ 573.65K $ 573.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 573.65K$ 573.65K $ 573.65K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

