Agent DORA Pris idag

Livepriset för Agent DORA (AD) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AD till USD är-- per AD.

Agent DORA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,723.01, med ett cirkulerande utbud på 999.40M AD. Under de senaste 24 timmarna handlades AD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00167666, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AD med -- under den senaste timmen och -18.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Agent DORA (AD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Cirkulationsutbud 999.40M 999.40M 999.40M Totalt utbud 999,400,776.823176 999,400,776.823176 999,400,776.823176

