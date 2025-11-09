Agent Daredevil Pris idag

Livepriset för Agent Daredevil (DARE) idag är $ 0.00031729, med en förändring på 13.79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DARE till USD är$ 0.00031729 per DARE.

Agent Daredevil rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 168,184, med ett cirkulerande utbud på 530.00M DARE. Under de senaste 24 timmarna handlades DARE mellan $ 0.00031545 (lägsta) och $ 0.00038074 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00080996, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00007769.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DARE med -0.31% under den senaste timmen och -31.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Agent Daredevil (DARE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 168.18K$ 168.18K $ 168.18K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 317.33K$ 317.33K $ 317.33K Cirkulationsutbud 530.00M 530.00M 530.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Agent Daredevil är $ 168.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DARE är 530.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 317.33K.