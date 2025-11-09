Affyn Pris idag

Livepriset för Affyn (FYN) idag är --, med en förändring på 2.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FYN till USD är-- per FYN.

Affyn rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 360,608, med ett cirkulerande utbud på 383.92M FYN. Under de senaste 24 timmarna handlades FYN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00101405 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.84, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FYN med +0.20% under den senaste timmen och -15.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Affyn (FYN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 360.61K$ 360.61K $ 360.61K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 939.27K$ 939.27K $ 939.27K Cirkulationsutbud 383.92M 383.92M 383.92M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

