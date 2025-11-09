AdZilla Pris idag

Livepriset för AdZilla (ADZILLA) idag är --, med en förändring på 2.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ADZILLA till USD är-- per ADZILLA.

AdZilla rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 274,620, med ett cirkulerande utbud på 999.93M ADZILLA. Under de senaste 24 timmarna handlades ADZILLA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ADZILLA med -0.72% under den senaste timmen och -12.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AdZilla (ADZILLA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 274.62K$ 274.62K $ 274.62K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 274.62K$ 274.62K $ 274.62K Cirkulationsutbud 999.93M 999.93M 999.93M Totalt utbud 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

Det aktuella börsvärdet för AdZilla är $ 274.62K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ADZILLA är 999.93M, med ett totalt utbud på 999931599.874866. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 274.62K.