ABSCHAD Pris idag

Livepriset för ABSCHAD (CHAD) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CHAD till USD är-- per CHAD.

ABSCHAD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 18,478.62, med ett cirkulerande utbud på 992.05M CHAD. Under de senaste 24 timmarna handlades CHAD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CHAD med -- under den senaste timmen och -18.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ABSCHAD (CHAD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K Cirkulationsutbud 992.05M 992.05M 992.05M Totalt utbud 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

Det aktuella börsvärdet för ABSCHAD är $ 18.48K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CHAD är 992.05M, med ett totalt utbud på 992051477.3167694. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 18.48K.