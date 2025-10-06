BörsDEX+
Livepriset för TXC idag är 4.132 USD.TXC börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TXC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om TXC

TXC prisinformation

Vad är TXC

TXC whitepaper

TXC officiell webbplats

TXC tokenomics

TXC Prisförutsägelse

TXC historik

TXC Köpguide

TXC-kurs(TXC)

1 TXC-till-USD pris i realtid:

$4.14
$4.14$4.14
+0.04%1D
USD
TXC (TXC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:15 (UTC+8)

TXC Pris idag

Livepriset för TXC (TXC) idag är $ 4.132, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TXC till USD är$ 4.132 per TXC.

TXC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TXC. Under de senaste 24 timmarna handlades TXC mellan $ 4.074 (lägsta) och $ 4.469 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TXC med -0.08% under den senaste timmen och -22.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.99K.

TXC (TXC) Marknadsinformation

--
----

$ 62.99K
$ 62.99K$ 62.99K

$ 1.46B
$ 1.46B$ 1.46B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Det aktuella börsvärdet för TXC är --, med en 24h-handelsvolym på $ 62.99K. Det cirkulerande utbudet av TXC är --, med ett totalt utbud på 353396296. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.46B.

TXC Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 4.074
$ 4.074$ 4.074
lägsta under 24-timmar
$ 4.469
$ 4.469$ 4.469
högsta under 24-timmar

$ 4.074
$ 4.074$ 4.074

$ 4.469
$ 4.469$ 4.469

--
----

--
----

-0.08%

+0.04%

-22.15%

-22.15%

TXC (TXC) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för TXC idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00166+0.04%
30 dagar$ -0.074-1.76%
60 dagar$ +2.132+106.60%
90 dagar$ +2.132+106.60%
TXC Prisförändring idag

Idag registrerade TXC en förändring med $ +0.00166 (+0.04%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

TXC 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.074 (-1.76%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

TXC 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TXC med $ +2.132(+106.60%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

TXC 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +2.132 (+106.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TXC (TXC)?

Kolla in sidan TXC Prishistorik nu.

AI-analys för TXC

AI-drivna insikter som analyserar TXC senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar TXCs priser?

TXC token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Market sentiment, trading volume, and token circulation affect price movements.

Project Development: Technical updates, partnerships, roadmap progress, and ecosystem growth impact investor confidence.

Market Conditions: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and regulatory news create broader price pressures.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform activity, and user adoption drive fundamental value.

Liquidity: Exchange listings, trading pairs availability, and market maker activity influence price stability and volatility.

Varför vill folk veta TXCs pris idag?

People want to know TXC price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för TXC

TXC (TXC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TXC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TXC (TXC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på TXC potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som TXC kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TXC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på TXC Price Prediction.

Om TXC

Tixl (TXC) is a cryptocurrency designed to provide private, instant, and zero-fee transactions. Built on the Autobahn Network, a high-performance blockchain, TXC aims to combine the benefits of different blockchain technologies, such as the speed of payment coins and the privacy features of Monero or Zcash. The Tixl ecosystem includes a cross-chain bridge to connect various blockchains, enabling seamless transactions across different networks. TXC operates on a deflationary model, with a limited supply that decreases over time through a burn mechanism. This crypto asset is typically used for transactions within the Tixl ecosystem and as a medium of exchange between various blockchains.

Hur man köper och investerar TXC

Är du redo att komma igång med TXC? Att köpa TXC går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper TXC. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din TXC (TXC) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och TXC krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper TXC (TXC) Guide

Vad kan du göra med TXC

Genom att äga TXC kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa TXC (TXC) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC Resurs

För en mer djupgående förståelse av TXC kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell TXC webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om TXC

Hur mycket kommer 1 TXC att vara värd år 2030?
Om TXC skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TXC-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:15 (UTC+8)

TXC (TXC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

