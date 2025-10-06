BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för SBTC idag är -- USD.SBTC börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SBTC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för SBTC idag är -- USD.SBTC börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SBTC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SBTC

SBTC prisinformation

Vad är SBTC

SBTC tokenomics

SBTC Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

SBTC Logotyp

SBTC-kurs(SBTC)

Onoterad

USD
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:47:23 (UTC+8)

SBTC Pris idag

Livepriset för SBTC (SBTC) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SBTC till USD är-- per SBTC.

SBTC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SBTC. Under de senaste 24 timmarna handlades SBTC mellan -- (lägsta) och -- (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SBTC med -- under den senaste timmen och -- under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SBTC (SBTC) Marknadsinformation

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Det aktuella börsvärdet för SBTC är --, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SBTC är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

SBTC Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
--
----
lägsta under 24-timmar
--
----
högsta under 24-timmar

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

SBTC (SBTC) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för SBTC idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
No Data
SBTC Prisförändring idag

Idag registrerade SBTC en förändring med -- (--), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

SBTC 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med -- (--), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

SBTC 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SBTC med --(--), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

SBTC 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med -- (--), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Prisförutsägelse för SBTC

SBTC (SBTC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SBTC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SBTC (SBTC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på SBTC potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som SBTC kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SBTC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SBTC Price Prediction.

Folk frågar också: Andra frågor om SBTC

Hur mycket kommer 1 SBTC att vara värd år 2030?
Om SBTC skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SBTC-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:47:23 (UTC+8)

SBTC (SBTC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om SBTC

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2871
$0.2871$0.2871

+43.55%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1191
$0.1191$0.1191

+138.20%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0022827
$0.0022827$0.0022827

+226.10%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004606
$0.00004606$0.00004606

+133.80%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000017320
$0.0000017320$0.0000017320

+136.51%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1191
$0.1191$0.1191

+138.20%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001983
$0.000000001983$0.000000001983

+78.48%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för SBTC-till-USD

Belopp

SBTC
SBTC
USD
USD

1 SBTC = -- USD