Lifeform Pris idag

Livepriset för Lifeform (LFT) idag är $ 0.00619, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LFT till USD är$ 0.00619 per LFT.

Lifeform rankas för närvarande nr.4489 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 LFT. Under de senaste 24 timmarna handlades LFT mellan $ 0.00615 (lägsta) och $ 0.00621 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5833313380234302, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.005437372504690078.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LFT med 0.00% under den senaste timmen och -0.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 20.54K.

Lifeform (LFT) Marknadsinformation

Rank No.4489 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 20.54K$ 20.54K $ 20.54K Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.19M$ 6.19M $ 6.19M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Lifeform är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 20.54K. Det cirkulerande utbudet av LFT är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.19M.