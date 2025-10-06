BörsDEX+
Livepriset för Lifeform idag är 0.00619 USD.LFT börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för LFT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Lifeform Logotyp

Lifeform-kurs(LFT)

1 LFT-till-USD pris i realtid:

$0.00619
0.00%1D
USD
Lifeform (LFT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:44 (UTC+8)

Lifeform Pris idag

Livepriset för Lifeform (LFT) idag är $ 0.00619, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LFT till USD är$ 0.00619 per LFT.

Lifeform rankas för närvarande nr.4489 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 LFT. Under de senaste 24 timmarna handlades LFT mellan $ 0.00615 (lägsta) och $ 0.00621 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5833313380234302, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.005437372504690078.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LFT med 0.00% under den senaste timmen och -0.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 20.54K.

Lifeform (LFT) Marknadsinformation

No.4489

$ 0.00
$ 20.54K
$ 6.19M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Lifeform är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 20.54K. Det cirkulerande utbudet av LFT är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.19M.

Lifeform Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00615
lägsta under 24-timmar
$ 0.00621
högsta under 24-timmar

$ 0.00615
$ 0.00621
$ 0.5833313380234302
$ 0.005437372504690078
0.00%

0.00%

-0.33%

-0.33%

Lifeform (LFT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Lifeform idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ +0.000024+0.38%
60 dagar$ +0.0001+1.64%
90 dagar$ +0.00319+106.33%
Lifeform Prisförändring idag

Idag registrerade LFT en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Lifeform 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.000024 (+0.38%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Lifeform 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LFT med $ +0.0001(+1.64%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Lifeform 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00319 (+106.33%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lifeform (LFT)?

Kolla in sidan Lifeform Prishistorik nu.

AI-analys för Lifeform

AI-drivna insikter som analyserar Lifeform senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Lifeforms priser?

Several key factors influence Lifeform (LFT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact LFT pricing.

Adoption Rate: User growth on the Lifeform platform and ecosystem expansion drive demand.

Utility Demand: LFT's use cases within the metaverse platform affect token value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange activity influence price stability.

Partnership Announcements: Strategic collaborations can boost investor interest.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.

Competition: Performance relative to other metaverse and Web3 projects impacts positioning.

Varför vill folk veta Lifeforms pris idag?

People want to know Lifeform (LFT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för Lifeform

Lifeform (LFT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LFT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lifeform (LFT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Lifeform potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Lifeform kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LFT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lifeform Price Prediction.

Om Lifeform

LFT (Link Future) is a blockchain-based digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. LFT aims to provide a more efficient and transparent way of conducting business transactions, reducing the need for intermediaries and lowering the risk of fraud. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of LFT to validate transactions and earn rewards. It is typically used within the Link Future ecosystem for various purposes such as governance, staking, and participating in the platform's various DeFi applications.

Hur man köper och investerar Lifeform

Är du redo att komma igång med Lifeform? Att köpa LFT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Lifeform. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Lifeform (LFT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Lifeform krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Lifeform (LFT) Guide

Vad kan du göra med Lifeform

Genom att äga Lifeform kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Lifeform (LFT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Lifeform (LFT)

Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.

Lifeform Resurs

För en mer djupgående förståelse av Lifeform kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Lifeform webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Lifeform

Hur mycket kommer 1 Lifeform att vara värd år 2030?
Om Lifeform skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lifeform-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:44 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

