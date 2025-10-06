OFFICIAL K-POP Pris idag

Livepriset för OFFICIAL K-POP (KPOP) idag är $ 0.0002624, med en förändring på 0.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KPOP till USD är$ 0.0002624 per KPOP.

OFFICIAL K-POP rankas för närvarande nr.1874 enligt marknadsvärde på $ 1.70M, med ett cirkulerande utbud på 6.48B KPOP. Under de senaste 24 timmarna handlades KPOP mellan $ 0.0002588 (lägsta) och $ 0.0002646 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.001003499785734869, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000002025104729961.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KPOP med +0.22% under den senaste timmen och -11.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 23.46K.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Marknadsinformation

Rank No.1874 Marknadsvärde $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Volym (24H) $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Cirkulationsutbud 6.48B 6.48B 6.48B Maxutbud 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Totalt utbud 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Cirkulationshastighet 81.05% Offentlig blockkedja ETH

