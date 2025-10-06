Livepriset för OFFICIAL K-POP idag är 0.0002624 USD.KPOP börsvärdet är 1,701,454.082665984 USD. Följ prisuppdateringar för KPOP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för OFFICIAL K-POP idag är 0.0002624 USD.KPOP börsvärdet är 1,701,454.082665984 USD. Följ prisuppdateringar för KPOP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för OFFICIAL K-POP (KPOP) idag är $ 0.0002624, med en förändring på 0.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KPOP till USD är$ 0.0002624 per KPOP.
OFFICIAL K-POP rankas för närvarande nr.1874 enligt marknadsvärde på $ 1.70M, med ett cirkulerande utbud på 6.48B KPOP. Under de senaste 24 timmarna handlades KPOP mellan $ 0.0002588 (lägsta) och $ 0.0002646 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.001003499785734869, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000002025104729961.
I kortsiktigt resultat, rörde sig KPOP med +0.22% under den senaste timmen och -11.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 23.46K.
OFFICIAL K-POP (KPOP) Marknadsinformation
No.1874
$ 1.70M
$ 23.46K
$ 2.10M
6.48B
8,000,000,000
8,000,000,000
81.05%
Det aktuella börsvärdet för OFFICIAL K-POP är $ 1.70M, med en 24h-handelsvolym på $ 23.46K. Det cirkulerande utbudet av KPOP är 6.48B, med ett totalt utbud på 8000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.10M.
OFFICIAL K-POP Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0002588
lägsta under 24-timmar
$ 0.0002646
högsta under 24-timmar
$ 0.0002588
$ 0.0002646
$ 0.001003499785734869
$ 0.000002025104729961
+0.22%
-0.41%
-11.95%
-11.95%
OFFICIAL K-POP (KPOP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för OFFICIAL K-POP idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000001079
-0.41%
30 dagar
$ -0.0000502
-16.06%
60 dagar
$ -0.0001012
-27.84%
90 dagar
$ +0.0001124
+74.93%
OFFICIAL K-POP Prisförändring idag
Idag registrerade KPOP en förändring med $ -0.000001079 (-0.41%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
OFFICIAL K-POP 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000502 (-16.06%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
OFFICIAL K-POP 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KPOP med $ -0.0001012(-27.84%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
OFFICIAL K-POP 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0001124 (+74.93%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OFFICIAL K-POP (KPOP)?
AI-drivna insikter som analyserar OFFICIAL K-POP senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar OFFICIAL K-POPs priser?
Several factors influence K-POP cryptocurrency prices:
1. Fan engagement and community activity - Active fanbase drives demand 2. Partnership announcements with entertainment companies or artists 3. Market sentiment toward entertainment-related tokens 4. Overall crypto market trends and Bitcoin performance 5. Token utility and use cases within K-POP ecosystem 6. Trading volume and liquidity on exchanges 7. Social media buzz and celebrity endorsements 8. Regulatory news affecting crypto markets 9. Technical developments and platform updates 10. Supply and tokenomics structure
Like other cryptocurrencies, K-POP tokens are highly volatile and speculative investments influenced by both crypto-specific and entertainment industry factors.
Varför vill folk veta OFFICIAL K-POPs pris idag?
People want to know OFFICIAL K-POP (KPOP) token price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. As a cryptocurrency, KPOP price fluctuates constantly, so real-time data helps investors buy/sell at optimal moments, assess gains/losses, and make informed financial choices in the volatile crypto market.
Prisförutsägelse för OFFICIAL K-POP
OFFICIAL K-POP (KPOP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KPOP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OFFICIAL K-POP (KPOP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på OFFICIAL K-POP potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som OFFICIAL K-POP kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KPOP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OFFICIAL K-POP Price Prediction.
Om OFFICIAL K-POP
KPOP is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is primarily utilized as a medium of exchange in the entertainment industry, specifically in the Korean pop music (K-pop) sector. KPOP aims to streamline transactions and foster a more direct relationship between artists, fans, and industry stakeholders by leveraging blockchain technology's transparency and security. It operates on a decentralized platform, ensuring that all transactions are transparent and immutable. The asset's issuance and supply model is based on the Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. KPOP's typical uses include purchasing merchandise, concert tickets, and exclusive content, thereby enhancing fan engagement in the K-pop industry.
Hur man köper och investerar OFFICIAL K-POP
Är du redo att komma igång med OFFICIAL K-POP? Att köpa KPOP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper OFFICIAL K-POP. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din OFFICIAL K-POP (KPOP) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 6.48B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och OFFICIAL K-POP krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med OFFICIAL K-POP
Genom att äga OFFICIAL K-POP kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa OFFICIAL K-POP (KPOP) på MEXC innebär mer värde för pengarna.
The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.
OFFICIAL K-POP Resurs
För en mer djupgående förståelse av OFFICIAL K-POP kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 OFFICIAL K-POP att vara värd år 2030?
Om OFFICIAL K-POP skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OFFICIAL K-POP-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar OFFICIAL K-POP idag?
Priset för OFFICIAL K-POP är idag $ 0.0002624. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är OFFICIAL K-POP fortfarande en bra investering?
OFFICIAL K-POP förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i KPOP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för OFFICIAL K-POP?
OFFICIAL K-POP till ett värde av $ 23.46K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på OFFICIAL K-POP?
Livepriset för KPOP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet.
Vad påverkar priset för OFFICIAL K-POP?
Priset på KPOP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för KPOP på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret KPOP/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om OFFICIAL K-POPs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer OFFICIAL K-POP-priset att stiga i år?
OFFICIAL K-POP priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för OFFICIAL K-POP (KPOP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:16 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.