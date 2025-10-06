BörsDEX+
Livepriset för OFFICIAL K-POP idag är 0.0002624 USD.KPOP börsvärdet är 1,701,454.082665984 USD. Följ prisuppdateringar för KPOP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.0002621
$0.0002621
-0.41%1D
USD
OFFICIAL K-POP (KPOP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:16 (UTC+8)

OFFICIAL K-POP Pris idag

Livepriset för OFFICIAL K-POP (KPOP) idag är $ 0.0002624, med en förändring på 0.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KPOP till USD är$ 0.0002624 per KPOP.

OFFICIAL K-POP rankas för närvarande nr.1874 enligt marknadsvärde på $ 1.70M, med ett cirkulerande utbud på 6.48B KPOP. Under de senaste 24 timmarna handlades KPOP mellan $ 0.0002588 (lägsta) och $ 0.0002646 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.001003499785734869, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000002025104729961.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KPOP med +0.22% under den senaste timmen och -11.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 23.46K.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Marknadsinformation

No.1874

$ 1.70M
$ 1.70M

$ 23.46K
$ 23.46K

$ 2.10M
$ 2.10M

6.48B
6.48B

8,000,000,000
8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000

81.05%

ETH

Det aktuella börsvärdet för OFFICIAL K-POP är $ 1.70M, med en 24h-handelsvolym på $ 23.46K. Det cirkulerande utbudet av KPOP är 6.48B, med ett totalt utbud på 8000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.10M.

OFFICIAL K-POP Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0002588
$ 0.0002588
lägsta under 24-timmar
$ 0.0002646
$ 0.0002646
högsta under 24-timmar

$ 0.0002588
$ 0.0002588

$ 0.0002646
$ 0.0002646

$ 0.001003499785734869
$ 0.001003499785734869

$ 0.000002025104729961
$ 0.000002025104729961

+0.22%

-0.41%

-11.95%

-11.95%

OFFICIAL K-POP (KPOP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för OFFICIAL K-POP idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000001079-0.41%
30 dagar$ -0.0000502-16.06%
60 dagar$ -0.0001012-27.84%
90 dagar$ +0.0001124+74.93%
OFFICIAL K-POP Prisförändring idag

Idag registrerade KPOP en förändring med $ -0.000001079 (-0.41%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

OFFICIAL K-POP 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000502 (-16.06%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

OFFICIAL K-POP 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KPOP med $ -0.0001012(-27.84%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

OFFICIAL K-POP 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0001124 (+74.93%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OFFICIAL K-POP (KPOP)?

Kolla in sidan OFFICIAL K-POP Prishistorik nu.

AI-analys för OFFICIAL K-POP

AI-drivna insikter som analyserar OFFICIAL K-POP senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar OFFICIAL K-POPs priser?

Several factors influence K-POP cryptocurrency prices:

1. Fan engagement and community activity - Active fanbase drives demand
2. Partnership announcements with entertainment companies or artists
3. Market sentiment toward entertainment-related tokens
4. Overall crypto market trends and Bitcoin performance
5. Token utility and use cases within K-POP ecosystem
6. Trading volume and liquidity on exchanges
7. Social media buzz and celebrity endorsements
8. Regulatory news affecting crypto markets
9. Technical developments and platform updates
10. Supply and tokenomics structure

Like other cryptocurrencies, K-POP tokens are highly volatile and speculative investments influenced by both crypto-specific and entertainment industry factors.

Varför vill folk veta OFFICIAL K-POPs pris idag?

People want to know OFFICIAL K-POP (KPOP) token price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. As a cryptocurrency, KPOP price fluctuates constantly, so real-time data helps investors buy/sell at optimal moments, assess gains/losses, and make informed financial choices in the volatile crypto market.

Prisförutsägelse för OFFICIAL K-POP

OFFICIAL K-POP (KPOP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KPOP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OFFICIAL K-POP (KPOP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på OFFICIAL K-POP potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om OFFICIAL K-POP

KPOP is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is primarily utilized as a medium of exchange in the entertainment industry, specifically in the Korean pop music (K-pop) sector. KPOP aims to streamline transactions and foster a more direct relationship between artists, fans, and industry stakeholders by leveraging blockchain technology's transparency and security. It operates on a decentralized platform, ensuring that all transactions are transparent and immutable. The asset's issuance and supply model is based on the Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. KPOP's typical uses include purchasing merchandise, concert tickets, and exclusive content, thereby enhancing fan engagement in the K-pop industry.

Hur man köper och investerar OFFICIAL K-POP

Är du redo att komma igång med OFFICIAL K-POP? Att köpa KPOP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper OFFICIAL K-POP. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din OFFICIAL K-POP (KPOP) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 6.48B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och OFFICIAL K-POP krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper OFFICIAL K-POP (KPOP) Guide

Vad kan du göra med OFFICIAL K-POP

Genom att äga OFFICIAL K-POP kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa OFFICIAL K-POP (KPOP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är OFFICIAL K-POP (KPOP)

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

OFFICIAL K-POP Resurs

För en mer djupgående förståelse av OFFICIAL K-POP kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell OFFICIAL K-POP webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om OFFICIAL K-POP

Hur mycket kommer 1 OFFICIAL K-POP att vara värd år 2030?
Om OFFICIAL K-POP skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OFFICIAL K-POP-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:16 (UTC+8)

