Livepriset för Jobless (JOBLESS) idag är $ 0.0010531, med en förändring på 1.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JOBLESS till USD är$ 0.0010531 per JOBLESS.

Jobless rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- JOBLESS. Under de senaste 24 timmarna handlades JOBLESS mellan $ 0.0008724 (lägsta) och $ 0.00121 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JOBLESS med +5.42% under den senaste timmen och -20.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.25K.

Jobless (JOBLESS) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 55.25K$ 55.25K $ 55.25K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja BSC

