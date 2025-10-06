Livepriset för GOAT Network idag är 0.09006 USD.GOATED börsvärdet är 9,397,580.88 USD. Följ prisuppdateringar för GOATED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för GOAT Network idag är 0.09006 USD.GOATED börsvärdet är 9,397,580.88 USD. Följ prisuppdateringar för GOATED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för GOAT Network (GOATED) idag är $ 0.09006, med en förändring på 1.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOATED till USD är$ 0.09006 per GOATED.
GOAT Network rankas för närvarande nr.1152 enligt marknadsvärde på $ 9.40M, med ett cirkulerande utbud på 104.35M GOATED. Under de senaste 24 timmarna handlades GOATED mellan $ 0.08772 (lägsta) och $ 0.09123 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.19772632791076053, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.052417385027545234.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GOATED med -0.56% under den senaste timmen och -13.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.70K.
GOAT Network (GOATED) Marknadsinformation
No.1152
$ 9.40M
$ 9.40M$ 9.40M
$ 52.70K
$ 52.70K$ 52.70K
$ 90.06M
$ 90.06M$ 90.06M
104.35M
104.35M 104.35M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
10.43%
BSC
Det aktuella börsvärdet för GOAT Network är $ 9.40M, med en 24h-handelsvolym på $ 52.70K. Det cirkulerande utbudet av GOATED är 104.35M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 90.06M.
GOAT Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.08772
$ 0.08772$ 0.08772
lägsta under 24-timmar
$ 0.09123
$ 0.09123$ 0.09123
högsta under 24-timmar
$ 0.08772
$ 0.08772$ 0.08772
$ 0.09123
$ 0.09123$ 0.09123
$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053
$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234
-0.56%
+1.65%
-13.18%
-13.18%
GOAT Network (GOATED) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för GOAT Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.001463
+1.65%
30 dagar
$ +0.03087
+52.15%
60 dagar
$ +0.04006
+80.12%
90 dagar
$ +0.04006
+80.12%
GOAT Network Prisförändring idag
Idag registrerade GOATED en förändring med $ +0.001463 (+1.65%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
GOAT Network 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.03087 (+52.15%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
GOAT Network 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GOATED med $ +0.04006(+80.12%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
GOAT Network 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.04006 (+80.12%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för GOAT Network (GOATED)?
AI-drivna insikter som analyserar GOAT Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar GOAT Networks priser?
GOAT Network (GOATED) prices are influenced by several key factors:
Technical Development: Network upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates can cause price volatility.
Community Growth: Active user base and developer ecosystem contribute to long-term value.
Varför vill folk veta GOAT Networks pris idag?
People want to know GOAT Network (GOATED) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in this fast-moving market.
Prisförutsägelse för GOAT Network
GOAT Network (GOATED) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GOATED $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GOAT Network (GOATED) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på GOAT Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som GOAT Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GOATED prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GOAT Network Price Prediction.
Om GOAT Network
GOATED is a digital asset designed to operate as a medium of exchange within the world of cryptocurrencies. It utilizes a decentralized system to manage and secure transactions, leveraging blockchain technology to maintain a public ledger of all transaction data. The primary purpose of GOATED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets across the globe without the need for traditional financial intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. GOATED's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of tokens, a feature designed to mitigate inflationary pressures. In the broader crypto ecosystem, GOATED is often used for online transactions, digital tipping, and as a means of value storage.
GOATED is a digital asset designed to operate as a medium of exchange within the world of cryptocurrencies. It utilizes a decentralized system to manage and secure transactions, leveraging blockchain technology to maintain a public ledger of all transaction data. The primary purpose of GOATED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets across the globe without the need for traditional financial intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. GOATED's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of tokens, a feature designed to mitigate inflationary pressures. In the broader crypto ecosystem, GOATED is often used for online transactions, digital tipping, and as a means of value storage.
Hur man köper och investerar GOAT Network
Är du redo att komma igång med GOAT Network? Att köpa GOATED går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper GOAT Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din GOAT Network (GOATED) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 104.35M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och GOAT Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med GOAT Network
Genom att äga GOAT Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa GOAT Network (GOATED) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.
GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.
GOAT Network Resurs
För en mer djupgående förståelse av GOAT Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 GOAT Network att vara värd år 2030?
Om GOAT Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GOAT Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar GOAT Network idag?
Priset för GOAT Network är idag $ 0.09006. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är GOAT Network fortfarande en bra investering?
GOAT Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i GOATED, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för GOAT Network?
GOAT Network till ett värde av $ 52.70K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på GOAT Network?
Livepriset för GOATED uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för GOAT Network i den valuta du föredrar, besök GOATED Pris för mer information.
Vad påverkar priset för GOAT Network?
Priset på GOATED påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,308.67
+0.58%
ETH
3,403.04
+0.78%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
605.49
+18.11%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för GOATED på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret GOATED/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om GOAT Networks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer GOAT Network-priset att stiga i år?
GOAT Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för GOAT Network (GOATED) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:09 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.