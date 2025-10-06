GOAT Network Pris idag

Livepriset för GOAT Network (GOATED) idag är $ 0.09006, med en förändring på 1.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOATED till USD är$ 0.09006 per GOATED.

GOAT Network rankas för närvarande nr.1152 enligt marknadsvärde på $ 9.40M, med ett cirkulerande utbud på 104.35M GOATED. Under de senaste 24 timmarna handlades GOATED mellan $ 0.08772 (lägsta) och $ 0.09123 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.19772632791076053, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.052417385027545234.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOATED med -0.56% under den senaste timmen och -13.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.70K.

GOAT Network (GOATED) Marknadsinformation

Rank No.1152 Marknadsvärde $ 9.40M$ 9.40M $ 9.40M Volym (24H) $ 52.70K$ 52.70K $ 52.70K Marknadsvärde efter full utspädning $ 90.06M$ 90.06M $ 90.06M Cirkulationsutbud 104.35M 104.35M 104.35M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 10.43% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för GOAT Network är $ 9.40M, med en 24h-handelsvolym på $ 52.70K. Det cirkulerande utbudet av GOATED är 104.35M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 90.06M.