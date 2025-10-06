BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för GOAT Network idag är 0.09006 USD.GOATED börsvärdet är 9,397,580.88 USD. Följ prisuppdateringar för GOATED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för GOAT Network idag är 0.09006 USD.GOATED börsvärdet är 9,397,580.88 USD. Följ prisuppdateringar för GOATED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om GOATED

GOATED prisinformation

Vad är GOATED

GOATED whitepaper

GOATED officiell webbplats

GOATED tokenomics

GOATED Prisförutsägelse

GOATED historik

GOATED Köpguide

GOATED-till-fiat valutaomvandlare

GOATED spot

GOATED USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

GOAT Network Logotyp

GOAT Network-kurs(GOATED)

1 GOATED-till-USD pris i realtid:

$0.09013
$0.09013$0.09013
+1.65%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:09 (UTC+8)

GOAT Network Pris idag

Livepriset för GOAT Network (GOATED) idag är $ 0.09006, med en förändring på 1.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GOATED till USD är$ 0.09006 per GOATED.

GOAT Network rankas för närvarande nr.1152 enligt marknadsvärde på $ 9.40M, med ett cirkulerande utbud på 104.35M GOATED. Under de senaste 24 timmarna handlades GOATED mellan $ 0.08772 (lägsta) och $ 0.09123 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.19772632791076053, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.052417385027545234.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GOATED med -0.56% under den senaste timmen och -13.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.70K.

GOAT Network (GOATED) Marknadsinformation

No.1152

$ 9.40M
$ 9.40M$ 9.40M

$ 52.70K
$ 52.70K$ 52.70K

$ 90.06M
$ 90.06M$ 90.06M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

Det aktuella börsvärdet för GOAT Network är $ 9.40M, med en 24h-handelsvolym på $ 52.70K. Det cirkulerande utbudet av GOATED är 104.35M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 90.06M.

GOAT Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.08772
$ 0.08772$ 0.08772
lägsta under 24-timmar
$ 0.09123
$ 0.09123$ 0.09123
högsta under 24-timmar

$ 0.08772
$ 0.08772$ 0.08772

$ 0.09123
$ 0.09123$ 0.09123

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

-0.56%

+1.65%

-13.18%

-13.18%

GOAT Network (GOATED) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för GOAT Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.001463+1.65%
30 dagar$ +0.03087+52.15%
60 dagar$ +0.04006+80.12%
90 dagar$ +0.04006+80.12%
GOAT Network Prisförändring idag

Idag registrerade GOATED en förändring med $ +0.001463 (+1.65%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

GOAT Network 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.03087 (+52.15%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

GOAT Network 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GOATED med $ +0.04006(+80.12%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

GOAT Network 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.04006 (+80.12%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för GOAT Network (GOATED)?

Kolla in sidan GOAT Network Prishistorik nu.

AI-analys för GOAT Network

AI-drivna insikter som analyserar GOAT Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar GOAT Networks priser?

GOAT Network (GOATED) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GOATED pricing.

Adoption & Utility: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive demand and value.

Supply Dynamics: Token supply, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.

Technical Development: Network upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates can cause price volatility.

Community Growth: Active user base and developer ecosystem contribute to long-term value.

Varför vill folk veta GOAT Networks pris idag?

People want to know GOAT Network (GOATED) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in this fast-moving market.

Prisförutsägelse för GOAT Network

GOAT Network (GOATED) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GOATED $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GOAT Network (GOATED) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på GOAT Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som GOAT Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GOATED prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GOAT Network Price Prediction.

Om GOAT Network

GOATED is a digital asset designed to operate as a medium of exchange within the world of cryptocurrencies. It utilizes a decentralized system to manage and secure transactions, leveraging blockchain technology to maintain a public ledger of all transaction data. The primary purpose of GOATED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets across the globe without the need for traditional financial intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. GOATED's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of tokens, a feature designed to mitigate inflationary pressures. In the broader crypto ecosystem, GOATED is often used for online transactions, digital tipping, and as a means of value storage.

Hur man köper och investerar GOAT Network

Är du redo att komma igång med GOAT Network? Att köpa GOATED går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper GOAT Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din GOAT Network (GOATED) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 104.35M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och GOAT Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper GOAT Network (GOATED) Guide

Vad kan du göra med GOAT Network

Genom att äga GOAT Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa GOAT Network (GOATED) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network Resurs

För en mer djupgående förståelse av GOAT Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell GOAT Network webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om GOAT Network

Hur mycket kommer 1 GOAT Network att vara värd år 2030?
Om GOAT Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GOAT Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:09 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om GOAT Network

GOATED USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på GOATED med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av GOATED med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla GOAT Network (GOATED) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se GOAT Network-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
GOATED/USDT
$0.09013
$0.09013$0.09013
+1.62%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2956
$0.2956$0.2956

+47.80%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2370
$0.2370$0.2370

+374.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021867
$0.0021867$0.0021867

+212.38%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012300
$0.000012300$0.000012300

+146.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001924
$0.000000001924$0.000000001924

+73.17%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003096
$0.00003096$0.00003096

+57.15%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för GOATED-till-USD

Belopp

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.09006 USD