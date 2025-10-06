Livepriset för Griffin AI idag är 0.005346 USD.GAIN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för GAIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Griffin AI idag är 0.005346 USD.GAIN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för GAIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Griffin AI (GAIN) idag är $ 0.005346, med en förändring på 3.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GAIN till USD är$ 0.005346 per GAIN.
Griffin AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GAIN. Under de senaste 24 timmarna handlades GAIN mellan $ 0.00503 (lägsta) och $ 0.005632 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GAIN med -0.95% under den senaste timmen och -22.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 40.33K.
Griffin AI (GAIN) Marknadsinformation
$ 40.33K
$ 40.33K
$ 5.35M
$ 5.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för Griffin AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 40.33K. Det cirkulerande utbudet av GAIN är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.35M.
Griffin AI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00503
$ 0.00503
lägsta under 24-timmar
$ 0.005632
$ 0.005632
högsta under 24-timmar
$ 0.00503
$ 0.00503
$ 0.005632
$ 0.005632
-0.95%
+3.74%
-22.52%
-22.52%
Griffin AI (GAIN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Griffin AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00019273
+3.74%
30 dagar
$ -0.019424
-78.42%
60 dagar
$ -0.014654
-73.27%
90 dagar
$ -0.014654
-73.27%
Griffin AI Prisförändring idag
Idag registrerade GAIN en förändring med $ +0.00019273 (+3.74%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Griffin AI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.019424 (-78.42%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Griffin AI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GAIN med $ -0.014654(-73.27%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Griffin AI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.014654 (-73.27%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Griffin AI (GAIN)?
AI-drivna insikter som analyserar Griffin AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Griffin AIs priser?
Several key factors influence Griffin AI (GAIN) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GAIN pricing.
Technology Development: Progress in Griffin AI's artificial intelligence capabilities and platform updates drive value.
Adoption Rate: Real-world usage of Griffin AI services and partnerships with businesses affect demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can stabilize or increase prices.
Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies influences market position.
Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency affect investor confidence.
Token Utility: Actual use cases within the Griffin AI ecosystem create genuine demand.
People want to know Griffin AI (GAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för Griffin AI
Griffin AI (GAIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GAIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Griffin AI (GAIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Griffin AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Griffin AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GAIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Griffin AI Price Prediction.
Om Griffin AI
GAIN (GAIN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a primary focus on providing a secure and efficient means of transferring value. GAIN uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the currency to validate transactions and earn rewards, thus incentivizing participation in the network. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GAIN tokens. This cryptocurrency is typically used within its native ecosystem for various purposes, including payments, staking, and participation in decentralized applications (dApps). As a digital asset, GAIN embodies the principles of decentralization, transparency, and security inherent to blockchain technology.
Hur man köper och investerar Griffin AI
Är du redo att komma igång med Griffin AI? Att köpa GAIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Griffin AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Griffin AI (GAIN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Griffin AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Griffin AI
Genom att äga Griffin AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Griffin AI (GAIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.
Griffin AI Resurs
För en mer djupgående förståelse av Griffin AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Griffin AI att vara värd år 2030?
Om Griffin AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Griffin AI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Griffin AI idag?
Priset för Griffin AI är idag $ 0.005346. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Griffin AI fortfarande en bra investering?
Griffin AI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i GAIN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Griffin AI?
Griffin AI till ett värde av $ 40.33K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Griffin AI?
Livepriset för GAIN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Griffin AI i den valuta du föredrar, besök GAIN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Griffin AI?
Priset på GAIN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för GAIN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret GAIN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Griffin AIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Griffin AI-priset att stiga i år?
Griffin AI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Griffin AI (GAIN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:47 (UTC+8)
