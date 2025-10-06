Griffin AI Pris idag

Livepriset för Griffin AI (GAIN) idag är $ 0.005346, med en förändring på 3.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GAIN till USD är$ 0.005346 per GAIN.

Griffin AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GAIN. Under de senaste 24 timmarna handlades GAIN mellan $ 0.00503 (lägsta) och $ 0.005632 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GAIN med -0.95% under den senaste timmen och -22.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 40.33K.

Griffin AI (GAIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 40.33K$ 40.33K $ 40.33K Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Griffin AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 40.33K. Det cirkulerande utbudet av GAIN är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.35M.