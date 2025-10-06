BörsDEX+
Griffin AI-kurs(GAIN)

1 GAIN-till-USD pris i realtid:

$0.005346
$0.005346$0.005346
+3.74%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:47 (UTC+8)

Griffin AI Pris idag

Livepriset för Griffin AI (GAIN) idag är $ 0.005346, med en förändring på 3.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GAIN till USD är$ 0.005346 per GAIN.

Griffin AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GAIN. Under de senaste 24 timmarna handlades GAIN mellan $ 0.00503 (lägsta) och $ 0.005632 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GAIN med -0.95% under den senaste timmen och -22.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 40.33K.

Griffin AI (GAIN) Marknadsinformation

--
----

$ 40.33K
$ 40.33K$ 40.33K

$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Griffin AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 40.33K. Det cirkulerande utbudet av GAIN är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.35M.

Griffin AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00503
$ 0.00503$ 0.00503
lägsta under 24-timmar
$ 0.005632
$ 0.005632$ 0.005632
högsta under 24-timmar

$ 0.00503
$ 0.00503$ 0.00503

$ 0.005632
$ 0.005632$ 0.005632

--
----

--
----

-0.95%

+3.74%

-22.52%

-22.52%

Griffin AI (GAIN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Griffin AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00019273+3.74%
30 dagar$ -0.019424-78.42%
60 dagar$ -0.014654-73.27%
90 dagar$ -0.014654-73.27%
Griffin AI Prisförändring idag

Idag registrerade GAIN en förändring med $ +0.00019273 (+3.74%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Griffin AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.019424 (-78.42%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Griffin AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GAIN med $ -0.014654(-73.27%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Griffin AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.014654 (-73.27%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Griffin AI (GAIN)?

Kolla in sidan Griffin AI Prishistorik nu.

AI-analys för Griffin AI

AI-drivna insikter som analyserar Griffin AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Griffin AIs priser?

Several key factors influence Griffin AI (GAIN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GAIN pricing.

Technology Development: Progress in Griffin AI's artificial intelligence capabilities and platform updates drive value.

Adoption Rate: Real-world usage of Griffin AI services and partnerships with businesses affect demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can stabilize or increase prices.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies influences market position.

Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency affect investor confidence.

Token Utility: Actual use cases within the Griffin AI ecosystem create genuine demand.

Supply Dynamics: Token burning, staking mechanisms, and circulation supply impact scarcity.

Varför vill folk veta Griffin AIs pris idag?

People want to know Griffin AI (GAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Griffin AI

Griffin AI (GAIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GAIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Griffin AI (GAIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Griffin AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Griffin AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GAIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Griffin AI Price Prediction.

Om Griffin AI

GAIN (GAIN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a primary focus on providing a secure and efficient means of transferring value. GAIN uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the currency to validate transactions and earn rewards, thus incentivizing participation in the network. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GAIN tokens. This cryptocurrency is typically used within its native ecosystem for various purposes, including payments, staking, and participation in decentralized applications (dApps). As a digital asset, GAIN embodies the principles of decentralization, transparency, and security inherent to blockchain technology.

Hur man köper och investerar Griffin AI

Är du redo att komma igång med Griffin AI? Att köpa GAIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Griffin AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Griffin AI (GAIN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Griffin AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Griffin AI (GAIN) Guide

Vad kan du göra med Griffin AI

Genom att äga Griffin AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Griffin AI (GAIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av Griffin AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Griffin AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Griffin AI

Hur mycket kommer 1 Griffin AI att vara värd år 2030?
Om Griffin AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Griffin AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:47 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

