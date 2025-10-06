Dill Pris idag

Livepriset för Dill (DL) idag är $ 0.002917, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DL till USD är$ 0.002917 per DL.

Dill rankas för närvarande nr.1566 enligt marknadsvärde på $ 3.46M, med ett cirkulerande utbud på 1.19B DL. Under de senaste 24 timmarna handlades DL mellan $ 0.002762 (lägsta) och $ 0.003054 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01977908990922744, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002829332827484664.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DL med -0.96% under den senaste timmen och -5.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.05K.

Dill (DL) Marknadsinformation

Rank No.1566 Marknadsvärde $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volym (24H) $ 56.05K$ 56.05K $ 56.05K Marknadsvärde efter full utspädning $ 17.50M$ 17.50M $ 17.50M Cirkulationsutbud 1.19B 1.19B 1.19B Maxutbud 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Totalt utbud 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Cirkulationshastighet 19.75% Offentlig blockkedja BSC

