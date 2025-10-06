BörsDEX+
Livepriset för Dill idag är 0.002917 USD.DL börsvärdet är 3,456,645 USD. Följ prisuppdateringar för DL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Dill-kurs(DL)

$0.002925
+0.58%1D
USD
Dill (DL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:16:10 (UTC+8)

Dill Pris idag

Livepriset för Dill (DL) idag är $ 0.002917, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DL till USD är$ 0.002917 per DL.

Dill rankas för närvarande nr.1566 enligt marknadsvärde på $ 3.46M, med ett cirkulerande utbud på 1.19B DL. Under de senaste 24 timmarna handlades DL mellan $ 0.002762 (lägsta) och $ 0.003054 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01977908990922744, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002829332827484664.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DL med -0.96% under den senaste timmen och -5.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.05K.

Dill (DL) Marknadsinformation

$ 3.46M
19.75%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Dill är $ 3.46M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.05K. Det cirkulerande utbudet av DL är 1.19B, med ett totalt utbud på 6000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 17.50M.

Dill Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.96%

+0.58%

-5.48%

-5.48%

Dill (DL) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Dill idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00001687+0.58%
30 dagar$ -0.004303-59.60%
60 dagar$ -0.001283-30.55%
90 dagar$ -0.001283-30.55%
Dill Prisförändring idag

Idag registrerade DL en förändring med $ +0.00001687 (+0.58%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Dill 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.004303 (-59.60%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Dill 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DL med $ -0.001283(-30.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Dill 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.001283 (-30.55%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Dill (DL)?

Kolla in sidan Dill Prishistorik nu.

AI-analys för Dill

AI-drivna insikter som analyserar Dill senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Dills priser?

Several key factors influence Dill (DL) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Community adoption and user growth
9. Technical analysis patterns
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates

These elements interact to create price volatility typical of emerging digital assets.

Varför vill folk veta Dills pris idag?

People want to know Dill (DL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing market entry or exit points, assessing investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för Dill

Dill (DL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Dill (DL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Dill potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Dill

DL (DeLive) is a decentralized digital asset designed to facilitate transactions within the online streaming industry. As a utility token, DL aims to incentivize and reward content creators, viewers, and advertisers on the DeLive platform, thereby fostering a sustainable and equitable streaming ecosystem. The asset operates on the Ethereum blockchain, utilizing a Proof-of-Stake consensus mechanism, which allows for secure and efficient transactions. DL's issuance model is based on a fixed supply, with tokens distributed to participants for their contributions to the platform. The token is typically used for tipping content creators, purchasing premium content, and participating in platform governance, among other uses within the DeLive ecosystem.

Hur man köper och investerar Dill

Är du redo att komma igång med Dill? Att köpa DL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Dill. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Dill (DL) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1.19B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Dill krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Dill (DL) Guide

Vad kan du göra med Dill

Genom att äga Dill kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Vad är Dill (DL)

Dill is a new paradigm layer 1 with maximum decentralization and infinite scalability.

Dill Resurs

För en mer djupgående förståelse av Dill kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Dill webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Dill

Hur mycket kommer 1 Dill att vara värd år 2030?
Om Dill skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Dill-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:16:10 (UTC+8)

Dill (DL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

