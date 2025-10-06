Clippy Pris idag

Livepriset för Clippy (CLIPPY) idag är $ 0.00116, med en förändring på 132.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CLIPPY till USD är$ 0.00116 per CLIPPY.

Clippy rankas för närvarande nr.3786 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 CLIPPY. Under de senaste 24 timmarna handlades CLIPPY mellan $ 0.0005 (lägsta) och $ 0.001793 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.002493578943262639, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00005534295151714.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CLIPPY med +2.65% under den senaste timmen och +132.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 44.88K.

Clippy (CLIPPY) Marknadsinformation

Rank No.3786 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 44.88K$ 44.88K $ 44.88K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Totalt utbud 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Clippy är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 44.88K. Det cirkulerande utbudet av CLIPPY är 0.00, med ett totalt utbud på 999999890. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.16M.