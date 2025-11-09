1DEV Pris idag

Livepriset för 1DEV (1DEV) idag är --, med en förändring på 0.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 1DEV till USD är-- per 1DEV.

1DEV rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 179,256, med ett cirkulerande utbud på 849.95M 1DEV. Under de senaste 24 timmarna handlades 1DEV mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 1DEV med +1.05% under den senaste timmen och +9.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

1DEV (1DEV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 179.26K$ 179.26K $ 179.26K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 210.89K$ 210.89K $ 210.89K Cirkulationsutbud 849.95M 849.95M 849.95M Totalt utbud 999,954,355.738805 999,954,355.738805 999,954,355.738805

Det aktuella börsvärdet för 1DEV är $ 179.26K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av 1DEV är 849.95M, med ett totalt utbud på 999954355.738805. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 210.89K.