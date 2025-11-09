Baserat på din prognos, kan Restaking Vault ETH potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 4,160.09 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Restaking Vault ETH potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 4,368.0945 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för RSTETH $ 4,586.4992 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för RSTETH $ 4,815.8241 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RSTETH $ 5,056.6153 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RSTETH $ 5,309.4461 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Restaking Vault ETH potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 8,648.5283.

År 2050 skulle priset på Restaking Vault ETH potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 14,087.5413.