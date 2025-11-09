Baserat på din prognos, kan PepsiCo xStock potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 142.81 under 2025.

Baserat på din prognos, kan PepsiCo xStock potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 149.9505 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PEPX $ 157.4480 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PEPX $ 165.3204 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PEPX $ 173.5864 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PEPX $ 182.2657 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på PepsiCo xStock potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 296.8917.

År 2050 skulle priset på PepsiCo xStock potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 483.6053.