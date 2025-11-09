OneRing (RING) Prisprognos (USD)
OneRing Prisprognos för 2025-2050 (USD)
Baserat på din prognos, kan OneRing potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.007145 under 2025.OneRing (RING) Prisprognos för 2026 (nästa år)
Baserat på din prognos, kan OneRing potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.007502 under 2026.OneRing (RING) Prisprognos för 2027 (om 2 år)
Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för RING $ 0.007877 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.OneRing (RING) Prisprognos för 2028 (om 3 år)
Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för RING $ 0.008271 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.OneRing (RING) Prisprognos för 2029 (om 4 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RING $ 0.008685 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.OneRing (RING) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RING $ 0.009119 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.OneRing (RING) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på OneRing potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.014855.OneRing (RING) Prisprognos för 2050 (om 25 år)
År 2050 skulle priset på OneRing potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.024197.
- 2025$ 0.0071450.00%
- 2026$ 0.0075025.00%
- 2027$ 0.00787710.25%
- 2028$ 0.00827115.76%
- 2029$ 0.00868521.55%
- 2030$ 0.00911927.63%
- 2031$ 0.00957534.01%
- 2032$ 0.01005440.71%
- 2033$ 0.01055747.75%
- 2034$ 0.01108555.13%
- 2035$ 0.01163962.89%
- 2036$ 0.01222171.03%
- 2037$ 0.01283279.59%
- 2038$ 0.01347488.56%
- 2039$ 0.01414797.99%
- 2040$ 0.014855107.89%
Kortsiktig prisförutsägelse av OneRing för idag, imorgon, den här veckan och 30 dagar
- November 9, 2025(Idag)$ 0.0071450.00%
- November 10, 2025(Imorgon)$ 0.0071460.01%
- November 16, 2025(Denna vecka)$ 0.0071520.10%
- December 9, 2025(30 dagar)$ 0.0071740.41%
Det förväntade priset för RING den
För November 10, 2025(Imorgon), är prisförutsägelsen för RING, med en årlig tillväxt på
Vid November 16, 2025(Denna vecka), är prisförutsägelsen för RING, med en årlig tillväxttakt på
Ser vi 30 dagar framåt är det beräknade priset för RING
Aktuell prisstatistik för OneRing
OneRing Historiskt pris
Enligt de senaste uppgifterna som samlats in på OneRings prissida, är det aktuella priset på OneRing 0.007145USD. Det cirkulerande utbudet av OneRing(RING) är
- 24 timmar-6.75%$ -0.000518$ 0.007713$ 0.007099
- 7 dagar-7.97%$ -0.000569$ 0.010137$ 0.006098
- 30 dagar-29.51%$ -0.002109$ 0.010137$ 0.006098
Under de senaste 24 timmarna har OneRing visat en prisrörelse på
Under de senaste 7 dagarna handlades OneRing till en högsta nivå på
Under den senaste månaden har OneRing genomgått en förändring i
Hur fungerar OneRing (RING )Prisförutsägelsemodulen?
OneRing Modulen för prisförutsägelse är ett användarvänligt verktyg som är utformat för att hjälpa dig att uppskatta potentiella framtida priser RING baserat på dina egna tillväxtantaganden. Oavsett om du är en erfaren handlare eller en nyfiken investerare erbjuder den här modulen ett enkelt och interaktivt sätt att förutse en tokens framtida värde.
Börja med att ange din önskade tillväxtprocent, som kan vara antingen positiv eller negativ beroende på dina marknadsutsikter. Det kan handla om dina förväntningar för OneRing under nästa år, fem år eller till och med decennier framåt i tiden.
När du har angett tillväxttakten klickar du på knappen "Beräkna". Modulen kommer omedelbart beräkna det framtida priset på RING, vilket ger dig en tydlig visualisering av hur din förutsägelse påverkar tokens värde över tiden.
Du kan experimentera med olika tillväxttakter för att se hur olika marknadsförhållanden kan påverka priset på OneRing. Denna flexibilitet gör att du kan analysera både optimistiska och konservativa prognoser, vilket hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut.
Modulen integrerar även data om användarnas åsikter, vilket gör att du kan jämföra dina förutsägelser med andra användares. Denna kollektiva input ger värdefull insikt i hur samhället uppfattar framtiden för RING.
Tekniska indikatorer för prisförutsägelser
För att öka träffsäkerheten i prognosen utnyttjar modulen en rad olika tekniska indikatorer och marknadsdata. Dessa inkluderar:
Exponentiellt glidande medelvärden (EMA): Hjälper till att spåra tokens pristrend genom att jämna ut fluktuationer och ge insikt i potentiella trendvändningar.
Bollinger-band: Mäter marknadsvolatiliteten och identifierar potentiella överköpta eller översålda villkor.
Relativa styrkeindex (RSI): Bedömer momentum av RING för att avgöra om den befinner sig i en uppåtgående eller nedåtgående fas.
Konvergens divergens för glidande medelvärde (MACD): Utvärderar prisrörelsernas styrka och riktning för att identifiera potentiella in- och utgångspunkter. Genom att kombinera dessa indikatorer med marknadsdata i realtid ger modulen en dynamisk prisförutsägelse, vilket hjälper dig att få djupare insikter om den framtida potentialen för OneRing.
Varför är RING prisförutsägelser viktiga?
RING Prisförutsägelser är avgörande av flera skäl, och investerare engagerar sig i dem för olika ändamål:
Utveckling av investeringsstrategier: Förutsägelser hjälper investerare att formulera strategier. Genom att uppskatta framtida priser kan de bestämma när de ska köpa, sälja eller behålla kryptovalutor.
Riskbedömning: Genom att förstå potentiella prisrörelser kan investerare bedöma risken förknippad med en viss kryptotillgång. Detta är viktigt för att hantera och mildra potentiella förluster.
Marknadsanalys: Förutsägelser involverar ofta att analysera marknadstrender, nyheter och historiska data. Denna omfattande analys hjälper investerare att förstå marknadsdynamiken och de faktorer som påverkar prisförändringar.
Diversifiering av portföljen: Genom att förutsäga vilka kryptovalutor som kan prestera bra kan investerare diversifiera sina portföljer i enlighet med detta och sprida risker över olika tillgångar.
Långsiktig planering: Investerare som letar efter långsiktiga vinster förlitar sig på förutsägelser för att identifiera kryptovalutor med potential för framtida tillväxt.
Psykologisk beredskap: Att känna till möjliga prisscenarier förbereder investerare känslomässigt och ekonomiskt för marknadsvolatilitet.
Engagemang i community: Förutsägelser om kryptopriser väcker ofta diskussioner inom investerar-communityn, vilket leder till en bredare förståelse och kollektiv visdom om marknadstrender.
Vanliga frågor (FAQ) :
Friskrivning
Innehållet som publiceras på våra sidor för krypto prisprognoser är baserat på information och feedback som tillhandahålls till oss av MEXC-användare och/eller andra tredje parts källor. Den presenteras för dig "i befintligt skick" endast i informations- och illustrativa syften, utan någon representation eller garanti av något slag. Det är viktigt att notera att de presenterade prisförutsägelserna kanske inte är korrekta och inte bör behandlas som sådana. Framtida priser kan skilja sig avsevärt från de presenterade prognoserna, och de bör inte litas på för investeringsbeslut.
Dessutom ska detta innehåll inte tolkas som finansiell rådgivning, och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. MEXC ska inte hållas ansvarigt gentemot dig på något sätt för eventuella förluster som du kan ådra dig till följd av att du hänvisar till, använder och/eller förlitar dig på något innehåll som publicerats på våra sidor med förutsägelser om kryptopriser. Det är viktigt att vara medveten om att digitala tillgångspriser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan både minska och öka, och det finns ingen garanti för att få tillbaka det initialt investerade beloppet. I slutändan är du ensam ansvarig för dina investeringsbeslut, och MEXC är inte ansvarigt för eventuella förluster du kan ådra dig. Kom ihåg att tidigare resultat inte är en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör endast investera i produkter som du är bekant med och förstår riskerna av. Överväg noga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans, och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.
