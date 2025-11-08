Današnja cena ZeroTrust

Današnja cena kriptovalute ZeroTrust (ZERØ) v živo je $ 0.00558583, s spremembo 8.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZERØ v USD je $ 0.00558583 na ZERØ.

Kriptovaluta ZeroTrust je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,054,131, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 367.74M ZERØ. V zadnjih 24 urah se je ZERØ trgovalo med $ 0.00546545 (najnižje) in $ 0.00736172 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01017111, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00134542.

V kratkoročni uspešnosti se je ZERØ premaknil -2.38% v zadnji uri in -29.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ZeroTrust (ZERØ)

Tržna kapitalizacija $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Zaloga v obtoku 367.74M 367.74M 367.74M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

