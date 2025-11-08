Yourself Cena (YOURSELF)
Današnja cena kriptovalute Yourself (YOURSELF) v živo je --, s spremembo 14.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YOURSELF v USD je -- na YOURSELF.
Kriptovaluta Yourself je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 127,746, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.44M YOURSELF. V zadnjih 24 urah se je YOURSELF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00146841, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je YOURSELF premaknil -1.20% v zadnji uri in -58.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Yourself je $ 127.75K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YOURSELF je 999.44M, skupna ponudba pa znaša 999443004.3650961. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 127.75K.
-1.20%
+14.54%
-58.19%
-58.19%
Danes je bila sprememba cene Yourself v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Yourself v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Yourself v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Yourself v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+14.54%
|30 dni
|$ 0
|-84.38%
|60 dni
|$ 0
|-85.17%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Yourself lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
