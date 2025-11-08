Današnja cena Yourself

Današnja cena kriptovalute Yourself (YOURSELF) v živo je --, s spremembo 14.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YOURSELF v USD je -- na YOURSELF.

Kriptovaluta Yourself je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 127,746, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.44M YOURSELF. V zadnjih 24 urah se je YOURSELF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00146841, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je YOURSELF premaknil -1.20% v zadnji uri in -58.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yourself (YOURSELF)

Tržna kapitalizacija $ 127.75K$ 127.75K $ 127.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 127.75K$ 127.75K $ 127.75K Zaloga v obtoku 999.44M 999.44M 999.44M Skupna ponudba 999,443,004.3650961 999,443,004.3650961 999,443,004.3650961

