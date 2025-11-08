BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Yourself v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija YOURSELF je 127,746 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YOURSELF v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Yourself v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija YOURSELF je 127,746 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YOURSELF v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o YOURSELF

Informacije o ceni YOURSELF

Kaj je YOURSELF

Uradna spletna stran YOURSELF

Tokenomika YOURSELF

Napoved cen YOURSELF

Yourself Logotip

Yourself Cena (YOURSELF)

Nerazporejeno

Cena 1 YOURSELF v USD v živo:

$0.00012782
+14.50%1D
USD
Yourself (YOURSELF) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:26:30 (UTC+8)

Današnja cena Yourself

Današnja cena kriptovalute Yourself (YOURSELF) v živo je --, s spremembo 14.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YOURSELF v USD je -- na YOURSELF.

Kriptovaluta Yourself je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 127,746, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.44M YOURSELF. V zadnjih 24 urah se je YOURSELF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00146841, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je YOURSELF premaknil -1.20% v zadnji uri in -58.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yourself (YOURSELF)

$ 127.75K
--
$ 127.75K
999.44M
999,443,004.3650961
Trenutna tržna kapitalizacija Yourself je $ 127.75K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YOURSELF je 999.44M, skupna ponudba pa znaša 999443004.3650961. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 127.75K.

Zgodovina cene Yourself, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00146841
$ 0
-1.20%

+14.54%

-58.19%

-58.19%

Zgodovina cen Yourself (YOURSELF) v USD

Danes je bila sprememba cene Yourself v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Yourself v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Yourself v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Yourself v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+14.54%
30 dni$ 0-84.38%
60 dni$ 0-85.17%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Yourself

Napoved cene Yourself (YOURSELF) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YOURSELF v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Yourself (YOURSELF) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Yourself lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Yourself v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YOURSELF za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Yourself.

Kaj je Yourself (YOURSELF)

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Yourself (YOURSELF)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Yourself

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Yourself?
Če bi kriptovaluta Yourself rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Yourself.
Pomembne panožne novosti Yourself (YOURSELF)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Yourself

