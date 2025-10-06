Današnja cena ynUSD Max v živo je 1.025 USD. Spremljajte posodobitve cen YNUSDX v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen YNUSDX.Današnja cena ynUSD Max v živo je 1.025 USD. Spremljajte posodobitve cen YNUSDX v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen YNUSDX.

$1.025
+0.10%1D
ynUSD Max (YNUSDX) Live Price Chart
Informacije o ceni ynUSD Max (YNUSDX) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.023
24H Nizka
$ 1.027
24H Visoka

$ 1.023
$ 1.027
$ 1.027
$ 0.997125
-0.04%

+0.14%

+0.44%

+0.44%

Cena ynUSD Max (YNUSDX) v realnem času je $1.025. V zadnjih 24 urah se je YNUSDX trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.023 in najvišjo vrednostjo $ 1.027, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena YNUSDX v vseh časov je $ 1.027, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.997125.

Kratkoročna uspešnost YNUSDX se je v zadnji uri spremenila za -0.04%, v 24 urah +0.14% in v 7 dneh +0.44%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije ynUSD Max (YNUSDX)

$ 89.68K
--
$ 89.68K
87.42K
87,421.65687268265
Trenutna tržna kapitalizacija ynUSD Max je $ 89.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YNUSDX je 87.42K, skupna ponudba pa znaša 87421.65687268265. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 89.68K.

Zgodovina cen ynUSD Max (YNUSDX) v USD

Danes je bila sprememba cene ynUSD Max v USD $ +0.00147383.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ynUSD Max v USD $ +0.0128881450.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ynUSD Max v USD $ +0.0261902875.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ynUSD Max v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00147383+0.14%
30 dni$ +0.0128881450+1.26%
60 dni$ +0.0261902875+2.56%
90 dni$ 0--

Kaj je ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir ynUSD Max (YNUSDX)

Uradna spletna stran

Napoved cene ynUSD Max (USD)

Koliko bo ynUSD Max (YNUSDX) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v ynUSD Max (YNUSDX) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za ynUSD Max.

Preverite napoved cene ynUSD Max zdaj!

YNUSDX v lokalne valute

Tokenomika ynUSD Max (YNUSDX)

Z razumevanjem tokenomike ynUSD Max (YNUSDX) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko YNUSDX zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o ynUSD Max (YNUSDX)

Koliko je danes vreden ynUSD Max (YNUSDX)?
Cena YNUSDX v živo v USD je 1.025 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena YNUSDX v USD?
Trenutna cena YNUSDX v USD je $ 1.025. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe ynUSD Max?
Tržna kapitalizacija za YNUSDX je $ 89.68K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok YNUSDX?
Razpoložljivi obtok YNUSDX je 87.42K USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini YNUSDX?
YNUSDX je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 1.027 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena YNUSDX vseh časov (ATL)?
YNUSDX vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.997125 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja YNUSDX?
24-urni volumen trgovanja v živo za YNUSDX je -- USD.
Bo YNUSDX zrasel?
Cena YNUSDX se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen YNUSDX.
