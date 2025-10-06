Informacije o ceni ynUSD Max (YNUSDX) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24H Nizka $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 24H Visoka 24H Nizka $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24H Visoka $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Najvišja vseh časov $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Najnižja cena $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Sprememba cene (1H) -0.04% Sprememba cene (1D) +0.14% Sprememba cene (7D) +0.44% Sprememba cene (7D) +0.44%

Cena ynUSD Max (YNUSDX) v realnem času je $1.025. V zadnjih 24 urah se je YNUSDX trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 1.023 in najvišjo vrednostjo $ 1.027, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena YNUSDX v vseh časov je $ 1.027, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.997125.

Kratkoročna uspešnost YNUSDX se je v zadnji uri spremenila za -0.04%, v 24 urah +0.14% in v 7 dneh +0.44%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije ynUSD Max (YNUSDX)

Tržna kapitalizacija $ 89.68K$ 89.68K $ 89.68K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 89.68K$ 89.68K $ 89.68K Zaloga v obtoku 87.42K 87.42K 87.42K Skupna ponudba 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

Trenutna tržna kapitalizacija ynUSD Max je $ 89.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YNUSDX je 87.42K, skupna ponudba pa znaša 87421.65687268265. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 89.68K.