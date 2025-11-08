Današnja cena Yield Protocol

Današnja cena kriptovalute Yield Protocol (YIELD) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YIELD v USD je -- na YIELD.

Kriptovaluta Yield Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,422, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 71.45M YIELD. V zadnjih 24 urah se je YIELD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.547757, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je YIELD premaknil -- v zadnji uri in -3.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yield Protocol (YIELD)

Tržna kapitalizacija $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 79.58K$ 79.58K $ 79.58K Zaloga v obtoku 71.45M 71.45M 71.45M Skupna ponudba 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

