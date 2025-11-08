Današnja cena XVGBASE

Današnja cena kriptovalute XVGBASE (XVGBASE) v živo je --, s spremembo 35.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XVGBASE v USD je -- na XVGBASE.

Kriptovaluta XVGBASE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 663,920, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.95B XVGBASE. V zadnjih 24 urah se je XVGBASE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je XVGBASE premaknil -0.04% v zadnji uri in +59.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XVGBASE (XVGBASE)

Tržna kapitalizacija $ 663.92K$ 663.92K $ 663.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 663.92K$ 663.92K $ 663.92K Zaloga v obtoku 9.95B 9.95B 9.95B Skupna ponudba 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

