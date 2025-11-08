Današnja cena XMEME

Današnja cena kriptovalute XMEME (XMEME) v živo je --, s spremembo 5.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XMEME v USD je -- na XMEME.

Kriptovaluta XMEME je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 780,875, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00B XMEME. V zadnjih 24 urah se je XMEME trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je XMEME premaknil 0.00% v zadnji uri in -16.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XMEME (XMEME)

Tržna kapitalizacija $ 780.88K$ 780.88K $ 780.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 780.88K$ 780.88K $ 780.88K Zaloga v obtoku 100.00B 100.00B 100.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

