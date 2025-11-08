Današnja cena WPAY

Današnja cena kriptovalute WPAY (WPAY) v živo je $ 0.172028, s spremembo 0.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WPAY v USD je $ 0.172028 na WPAY.

Kriptovaluta WPAY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,046,635, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.92M WPAY. V zadnjih 24 urah se je WPAY trgovalo med $ 0.170031 (najnižje) in $ 0.172714 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.262798, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04720244.

V kratkoročni uspešnosti se je WPAY premaknil +0.50% v zadnji uri in +0.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WPAY (WPAY)

Tržna kapitalizacija $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.72B$ 1.72B $ 1.72B Zaloga v obtoku 11.92M 11.92M 11.92M Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija WPAY je $ 2.05M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WPAY je 11.92M, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.72B.