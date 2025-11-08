Današnja cena WOLFI

Današnja cena kriptovalute WOLFI (WOLFI) v živo je $ 0.0000707, s spremembo 0.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WOLFI v USD je $ 0.0000707 na WOLFI.

Kriptovaluta WOLFI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 709,243, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B WOLFI. V zadnjih 24 urah se je WOLFI trgovalo med $ 0.00006875 (najnižje) in $ 0.00007356 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00191356, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000033.

V kratkoročni uspešnosti se je WOLFI premaknil -1.14% v zadnji uri in -8.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WOLFI (WOLFI)

Tržna kapitalizacija $ 709.24K$ 709.24K $ 709.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 709.24K$ 709.24K $ 709.24K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija WOLFI je $ 709.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WOLFI je 10.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 709.24K.