Današnja cena Will

Današnja cena kriptovalute Will (WILL) v živo je --, s spremembo 7.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WILL v USD je -- na WILL.

Kriptovaluta Will je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,475.85, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B WILL. V zadnjih 24 urah se je WILL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WILL premaknil -0.85% v zadnji uri in -71.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Will (WILL)

Tržne informacije Will (WILL)

Tržna kapitalizacija $ 11.48K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.48K Zaloga v obtoku 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0

