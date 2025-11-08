Današnja cena whatever

Današnja cena kriptovalute whatever (WHATEVER) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WHATEVER v USD je -- na WHATEVER.

Kriptovaluta whatever je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 459,645, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.96M WHATEVER. V zadnjih 24 urah se je WHATEVER trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0026641, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WHATEVER premaknil -- v zadnji uri in -15.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije whatever (WHATEVER)

Tržne informacije whatever (WHATEVER)

Tržna kapitalizacija $ 459.65K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 459.65K Zaloga v obtoku 999.96M Skupna ponudba 999,955,432.40607

