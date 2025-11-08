BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute WeWay v živo je 0.00001241 USD. Tržna kapitalizacija WWY je 84,629 USD.

WeWay Logotip

WeWay Cena (WWY)

Cena 1 WWY v USD v živo:

+3.50%1D
WeWay (WWY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:05:31 (UTC+8)

Današnja cena WeWay

Današnja cena kriptovalute WeWay (WWY) v živo je $ 0.00001241, s spremembo 3.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WWY v USD je $ 0.00001241 na WWY.

Kriptovaluta WeWay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 84,629, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.82B WWY. V zadnjih 24 urah se je WWY trgovalo med $ 0.00001168 (najnižje) in $ 0.00001264 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.080202, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000899.

V kratkoročni uspešnosti se je WWY premaknil +0.31% v zadnji uri in -2.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WeWay (WWY)

$ 84.63K
--
$ 86.88K
6.82B
6,999,999,999.0
Trenutna tržna kapitalizacija WeWay je $ 84.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WWY je 6.82B, skupna ponudba pa znaša 6999999999.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 86.88K.

Zgodovina cene WeWay, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00001168
24H Nizka
$ 0.00001264
24H Visoka

$ 0.00001168
$ 0.00001264
$ 0.080202
$ 0.00000899
+0.31%

+3.56%

-2.51%

-2.51%

Zgodovina cen WeWay (WWY) v USD

Danes je bila sprememba cene WeWay v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene WeWay v USD $ -0.0000035147.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene WeWay v USD $ +0.0000009383.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene WeWay v USD $ -0.00000490478447479418.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+3.56%
30 dni$ -0.0000035147-28.32%
60 dni$ +0.0000009383+7.56%
90 dni$ -0.00000490478447479418-28.32%

Napoved cene za kriptovaluto WeWay

Napoved cene WeWay (WWY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WWY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WeWay (WWY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena WeWay lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WeWay v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WWY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WeWay.

Kaj je WeWay (WWY)

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:

WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.

WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.

WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.

WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.

The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.

Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WeWay

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta WeWay?
Če bi kriptovaluta WeWay rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WeWay.
