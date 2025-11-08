Današnja cena WeWay

Današnja cena kriptovalute WeWay (WWY) v živo je $ 0.00001241, s spremembo 3.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WWY v USD je $ 0.00001241 na WWY.

Kriptovaluta WeWay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 84,629, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.82B WWY. V zadnjih 24 urah se je WWY trgovalo med $ 0.00001168 (najnižje) in $ 0.00001264 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.080202, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000899.

V kratkoročni uspešnosti se je WWY premaknil +0.31% v zadnji uri in -2.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WeWay (WWY)

Tržna kapitalizacija $ 84.63K$ 84.63K $ 84.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 86.88K$ 86.88K $ 86.88K Zaloga v obtoku 6.82B 6.82B 6.82B Skupna ponudba 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

Trenutna tržna kapitalizacija WeWay je $ 84.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WWY je 6.82B, skupna ponudba pa znaša 6999999999.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 86.88K.